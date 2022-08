Kuressaare varastas kolmandat mängu järjest Paide Linnameeskonnalt punkte

Nii leppisid meeskonnad väravateta viiki. Voolaidi sõnul sai otsustavaks tema hoolealuste nigel olukordade realiseerimine.„Hooaeg on näidanud, et Kuressaare vastu on kõigil keeruline väravaid lüüa. Me pole erand. Peame treeningutel rünnakut lihvima, et suudaksime veel rohkem võimalusi luua,“ rääkis ta matši järel ETV2 otseülekandes.