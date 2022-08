Kohustuslikud mängud, mis tuli lihtsalt ära pidada

C-alagrupi esikoha saatuse otsustab kolmapäeval kell 21 Brüsselis algav mäng Belgiaga, kes Tallinnast sai napi 3 : 2 võidu. Kuigi EM-finaalturniirile pääsevad peale seitsme grupivõitja viis paremat teise koha omanikku, oleks igal juhul kindlam Belgiast võiduga naasta.

„Sellist mängu, mida sa pead võitma ja kus meeskondade tasemevahe on suur, ei ole kerge mängida. Eriti kui sul läheb väljakul midagi valesti, ei ole lihtne oma mängu muuta – juba seetõttu, et seda polegi vaja. Sa pead endale ise surve peale panema ja taset tõstma, sest vastane sind ei survesta. See oli meie poolt halvasti tehtud. Aga võitsime mängu kergelt, midagi erilist polnudki vaja teha,“ oli Fabio Soli kindlast võidust hoolimata mängus isegi natuke pettunud.

„Mul isiklikult oli täna keskendumisega natuke raskusi. Aga me ei saa nutma jääda. Tegime oma töö ära. Midagi ilusat meie poolt ei olnud. Nüüd valmistume lihtsalt Belgiaks,“ lisas Eesti parimana 13 punkti toonud Timo Tammemaa.

Fääri saarte juhendaja Jens Bang tõdes, et tema meeskond mängis paremini kui eelmises omavahelises kohtumises: „Ütlesin poistele enne mängu, et nad ei kardaks ja püüaksid lihtsalt mängida, mõtlemata skoorile. Meil on üsna noor meeskond, kes teeb suurte riikide seltskonnas alles esimesi samme.“

Soli ei saatnud eile platsile kumbagi meie tähtsaimatest mängijatest, ei Renee Teppanit ega Robert Tähte. Ta pole kindel, kui palju neid Brüsselis kasutada saab. „Olukord on selline, et nad on väga lähedal sellele, et valmis olla, aga ma ei ole kindel, kas nad saavad pika matšiga Belgia vastu hakkama. Anname endast parima, et saada nad heasse konditsiooni, millega nad meid aidata võiksid,“ sõnas ta.

Eesti koondis lendab Belgiasse juba täna.