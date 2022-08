Rallikrossi MM-sarja elektriautode ajastu algas fopaaga

Hooaegadel 2014-2021 sõitsid rallikrossi MM-sarja tähed Supercar-klassis, aga alates sellest nädalavahetusest võideldakse maailmameistritiitli eest elektriautodega. Kui mõned aastad tagasi lootis sarja promootor, et elektriautodele kolimine toob sarja uusi tootjaid ning RX1e klassis on stardis 14-15 sõitjat, siis tegelikult oli Norras Helli ringrajal kohal vaid kaheksa masinat.

Kokku on Norras stardis neli erinevat elektriautot: Peugeot 208, PWR, Volkswagen Polo ja Seat Ibiza. Rallikrossi MM-sarjas on segadust igal rindel. Kahe hooaja vahel vahetus promootor. Esiti pidid RX1e masinad tegema avastardi Rootsist Höljeses, siis Saksamaal Nürburgringil, aga lõpuks tulid uuest masinad starti hoopis Norras.

Grönholmi väitel vajab uue masina peale kolimine harjumist. „Elektriautoga sõitmine oli mitmes mõttes uus ja kummaline. Sarnase sisepõlemismootoriga autoga võrreldes on see väga erinev. Elektrimootorid on ees ja taga ning nende tööd juhib tarkvara. Harjumist vajab eelkõige mootorite omavaheline suhtlemine. Auto on ka eelmisest raskem ja see mõjutab paljusid erinevaid asju, näiteks pidurdamist,“ selgitas Grönholm.