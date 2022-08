Käsipalli U18 koondis sai Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis kuuenda koha

Kuigi Andero Viljus tegi väravas mitmeid häid tõrjeid, siis rünnakul olid koondislased hädas vastase väravavahiga ning kaotusseis kasvas teisel poolajal juba 10 väravaliseks. Lõpusireeni kõlades oli tablool kaotusnumbrid 29:38 . „Ei olnud ilus mäng, tegime sellel turniiril kõige halvema teise poolaja. Kui esimesel poolajal mängisime võrdselt vastasega ning olime mängus, siis teisel poolajal lagunesime kohe alguses ära. Võib ju oletada, et kui oleksime poolajale läinud eduseisus, siis oleks pilt teine olnud, aga see on oletus,“ tõdes peatreener peatreener Kalmer Musting käispalliliidu pressiteenistuse vahendusel.

Juhendaja sõnul olid esimene ja teine poolaeg väga erinevad. „Teisel poolajal ei teinud mängijad platsil häid otsuseid, jäeti kindlates olukordades värav realiseerimata. Me küll üritasime, et ei lase vastast minema, aga suur vahe tekitas pinget, hakati kohtunikega vaidlema, mille eest määrati 2-minutilis eemaldamisi, tekkis moraalne langus. Edasine oli vaid mängu vormistamine. Reaalsus on see, et üldiselt 7-8 väravalist vahet ikka tagasi ei mängi, selleks peab sisu ja suur tahtmine olema, meil aga täna seda polnud,“ võttis Musting turniiri viimase matši kokku.