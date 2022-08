Eesti ujujad EM-il veerandsaja parima sekka ei mahtunud, Zirk loobus tänasest võistlusest

Daniel Zaitsev 50 meetri seliliujumise aeg 25,76 oli päeva 26. tulemus. Poolfinaali viinuks aeg 25,42, eelujumise võitis Itaalia äss Thomas Ceccon (24,69). Eestlane oma sooritusega rahul polnud. „Tunne oli hea. Tundsin, et kõik tehnilised elemendid tulid välja, aga täna siis selline aeg… Ei tea isegi, mida kurta. Kõik oli nagu tipp-topp,“ ütles Zaitsev peale võistlust teleintervjuus Eesti rahvusringhäälingule. „Kindlasti ebameeldiv, aga halb kogemus on ka kogemus. Üritasin lihtsalt ennast peale kõva tagasilööki kokku võtta. Sport ongi enese kokku võtmiseks.“

Kokku viiel distantsil ujuval Zaitsevil on esmaspäeval vaba päev. „Võib-olla saan natuke puhata ja siis lähen jällegi uute mõtetega starti. Aga 50 selili pole minu põhiala, ujusin seda sel hooajal kolmandat korda ja täna siis selline tulemus,“ oli 24-aastane sportlane nõutu.

Algselt pidi pühapäeval vette hüppama ka Kregor Zirk , ent ta otsustas stardist loobuda. „Kuigi väljavaated jõuda 200 meetri vabaujumises poolfinaali ja finaali oleksid head, siis esmaspäeva hommikul algav 200 meetri liblikujumine on ikkagi olulisem,“ kirjutas 23-aastane eestlane sotsiaalmeedias.

„Me treeneriga leiame, et tiitlivõistlustel ei ole tähtis teha palju starte vaid ujuda väga kõrgetele kohtadele ning seda ajame taga just 200 meetri liblikujumises,“ lisas Zirk, kes enda väitel elas laupäevase stardiga võitlusrütmi sisse. Lisaks talle on esmaspäeval stardis Aleksa Gold (100 m seliliujumine) ja Maria Romanjuk (200 m kompleksujumine).