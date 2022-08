Cristiano Ronaldo ei luba oma 12-aastasel pojal nutitelefoni kasutada

„Mu poeg küsib minult päevast päeva, et millal ta mobiiltelefoni saab ja ma vastan talle alati, et selleks on veel liiga vara. Loomulikult on tõsi, et praegune generatsioon on selles osas meist sammu võrra ees. Aga kuigi peame teadma, kuidas tehnoloogiat kasutada, siis ei tohi see meie kinnisideeks saada,“ vahendab itaalia väljaanne La Gazetta dello Sport Ronaldo sõnu.