Tallinna WTA turniirile paigaldatava „kotkasilma“ arendaja: me pole joonekohtunike konkurendid

Hawk-Eye tehnoloogia tegi tipptennises debüüdi 2006. aasta märtsis Floridas toimunud ATP ja WTA turniiril, suurtel slämmidel on seda kasutatud alates sama aasta US Openist. Aastatega on tehnika nii palju arenenud, et kõvaväljakutel pole joonekohtunikke enam vajagi. Kas pall oli siin- või sealpool joont, selgub automaatselt. Mitte küll tehisintellekti, aga kaamerate ja arvuti abiga.