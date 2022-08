DELFI VIDEO MÜNCHENIST | Ala vahetanud Kaur Kivistik: maratoniks treenimine on isegi lihtsam kui 3000 meetri takistusjooksuks

„Otsuse võtsime vastu oktoobri lõpus - novembri alguses. Aeg on möödunud väga kiiresti, oleme teinud mitu head treeninglaagrit ja jõudsin ka ühe maratoni läbida,“ kirjeldas Kivistik Delfile, kuidas alavahetus on kulgenud. „Kindlasti on muutus olnud huvitav, treeningud on olnud hoopis teistsugusemad.“