Mida tähendas mõistujutt „osade vendade suhtumisest“? Kui palju abi on Tähest ja Teppanist Brüsselis?

Eelmises mängus kolm päeva tagasi eestlastest parima partii teinud Renee Teppan rääkis mängujärgses intervjuus Eesti Võrkpalli Liidu pressiesindajale, et osade tiimikaaslaste suhtumine koondise töösse annab soovida. Teppani sõnad olid: „Eile õhtulgi ja täna trennis mõni tunnetas ilmselt, et tegi Belgia vastu okei partii. Põhjendamatu rahulolu! Kohe oli vaja trenni alguses tüli üles tõmmata. Selles osas mulle meeldib. Pole probleemi! Sai fookuse paika. Samamoodi täna... Mingid vennad tulevad, silmad alles hommikul kinni. Ei ole see asi nii! Suhtumine ei ole see, mis võiks olla. Aga ei ole muret, muudame!“