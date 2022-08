DELFI MÜNCHENIS | Püha Lehm sai EM-il viienda koha. Allar Raja: oleme valikutega täkkesse pannud

Allar Raja rääkis Delfile antud intervjuus, et midagi liialt kripeldama ei jää, sest vastas olid väga tugevad konkurendid. „Võibolla natuke erinevad tundmused, aga mina isiklikult olen selle tulemuse ja sõiduga rahul. Algas küll väikese fiaskoga, aga lõpetasime ikkagi finaalis,“ vaatas Raja EM-ile tagasi. „Tundub, et mõned riigid on siin teinud oma paarisaerulistest neljastest lipulaeva. Tuleb endale aru anda, et vastas olid suured riigid, kellel suur valik mehi. Neil olid pikad laagrid ja tugev ettevalmistus ning kuigi teeme samu asju, siis on meil veel grammike minna, et neile kandadele astuda.“