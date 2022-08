Kristjan-Thor Vähi Arvamusfestivalil: kõik spordiväljakud peaksid olema ööpäevaringselt avatud

18-aastane Anette Viin kinnitas, et noorus pole hukas. „Ma ei tea, kust see arvamus tuleb, et me ei taha liikuda ja sporti teha. Minu sõbrad on kõik avatud sportimisele. Jah, võib-olla on meil teistsugused huvid ja meile meeldib asju näha teise nurga alt, aga see ei tähenda, et me ei saaks aru, et liikumine annab võimaluse oma emotsioone ja näiteks koolipäeva maha laadida. Meie generatsiooni ei tasu maha matta!“