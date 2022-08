Šebrle õpilane peab Müncheni EMi vahele jätma

„Andsime endast parima, et mind terveks ravida. Täna proovisime täiskoormusel trenni ja jälle oli see lihas nii valus, et ei suutnud jätkata. Püüdsime lihast järk-järgult koormata, kuid keha polnud täiskoormuseks valmis. Kahjuks oli mul väga vähe aega valmistuda EM-iks. Ma ei taha sinna minna lihtsalt proovima. Mul on väga kahju,“ ütles Kopecký Tšehhi meediale.