VIDEO | Neuville alustas ettevalmistust koduseks MM-ralliks

Belglasel pole viimastel kruusarallidel kuigi hästi läinud - Eestis oli ta neljas ja Soomes viies - ning nii on Neuville MM-sarja kokkuvõttes langenud kolmandaks. Kui Kalle Rovanperäl on liidrina 198 punkti ja Ott Tänakul 104 silma, siis Neuville`i arvel on 103 punkti.