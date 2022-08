Putini-meelne olümpiavõitja saatis ROKi presidendile sapise kommentaari

Hiljem nimetas suusataja välisriikide spordiajakirjanikke naiivseteks, sest nad olid tema sõnavõtust üllatunud. „Kuulake ja pange tähele: meie, venelased, tahame oma riigile kõike head. Üks meie tõekspidamisi on toetada kodumaad murrangulistel aegadel. Kui teil, kallid lääneriikide ajakirjanikud, on sellest arusaamisega raskusi, siis peaksite ehk iseseisvalt mõtlema selle üle, miks me oleme nii kindlad, et saame kõigist raskustest üle. Ja võib-olla on aeg lõpetada uskumine müütidesse, mille te ise lääne meedias lõite,“ teatas Stepanova.