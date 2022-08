Eesti koondisel on Balti Keti velotuuri eel mure ja rõõm korraga

Suurte ootustega läheb velotuurile vastu Eesti koondis, ehkki võidusõidu eel tabas meeskonda 24 tunniks halb üllatus. Koondise liider Martin Laas ei saanud Bora-Hansgrohe profitiimilt tuurile tulekuks pikka aega lõplikku kinnitust. Vahepeal juba öeldi, et ei saagi osaleda, mis aga uuesti ringi pöörati. Klubi esmase keeldumise põhjus peitus asjaolus, et Bora-Hansgrohe sprinterid ravisid kukkumistes saadud haavu ning Laasi võistlusgraafik taheti olude sunnil ümber tõsta.

Küll aga liitub Eesti koondisega Martin Laasiga toimunud segaduse tõttu tuuril ootamatult Mihkel Räim, kes oli abipalvet kuuldes valmis Laasi asendama. Nüüd on mõlemad rivis. Valitsev Eesti grupisõidumeister võistleb hetkel Burgos-BH meeskonnaga Norras Arctic Race velotuuril.

„Tahame näha, kuidas Andre Roos finišites hakkama saab, tema tänavune areng on olnud muljetavaldav. Ta on saanud velotuuriks spetsiaalselt valmistuda ning usume, et tal õnnestub potentsiaal avada,“ rääkis Team Ampler-Tartu2024 mänedžer Rene Mandri.