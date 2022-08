BLOGI JA FOTOD | Eesti neljapaat sai EMil viienda koha

Allar Raja tunnistas eile Delfile, et neil oli õnne, sest suurem osa favoriite sattus loosi tahtel teise poolfinaali. „Mõned koosseisud on päris tugevad sel aastal. Esikohapretendentidest ainult Itaalia sattus meie poolfinaali, kõrgem teravik oli rohkem koondunud teise sõitu. Teadsime, et meil on hea võimalus edasi pääseda. Pidime oma töö ära tegema,“ rääkis Raja.