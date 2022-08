DELFI VIDEO | Jukka Toijala: võit oli vajalik. On raske minna pärast kaotust riietusruumi ja öelda, et tublid poisid olite

„Belgia tagamehed Obasohan ja Lecomte panid esimesel poolajal kokku 30 punkti ja teisel kaks. See oli jutuks, et me ei kaotaks nii kergelt olukordi. Kui üks-üks kaitse toimib, siis tuleb viis-viis mäng ka kaasa. Ja lauavõitlus oli mehine nii nagu peabki olema. Mõned asjad tegime paremini, aga tööd on veel palju,“ rääkis Toijala.

„Kindlasti pole nad enda parimas vormis. Olen rahul, et kaks suurt keha oli juures, kes tegid lauavõitluses elu kergemaks. Võit oli hea, sest tähtis on enesekindlust juurde saada. Kui me teeme oma asju hästi, siis saame hakkama. Treeneril on raske minna riietusruumi ja öelda kaotuse järel, et tublid poisid,“ lausus peatreener.