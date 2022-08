Kapist välja tulnud Venemaa tennisetähe tüdruksõber on Eesti ekssportlane

Just 27-aastase Zabijako Instagrami postitustest selgub, et tema on Kasatkina tüdruksõber.

Zabijako on kahekordne Eesti meister, kes võttis 2014. aasta lõpus Venemaa kodakondsuse. 2018. aasta olümpial võitis Tallinnas sündinud Zabijako koos oma uue paarilise Alexander Enbertiga Venemaale meeskondlikus võistluses hõbemedali. Nii maailma kui Euroopa meistrivõistlustelt on Zabijako võitnud paarissõidus pronksmedali.

25-aastane Kasatkina, kes on meie esinumbri Anett Kontaveiti (WTA 2.) sage paarismängupartner, teatas juulis: „Kapis elamine on võimatu, vähemalt pikas perspektiivis. See on raske ja mõttetu. Mõtled sellest kogu aeg, kuniks otsustad välja tulla. Ainus, mis loeb, on endaga rahus elamine ja kõik teised võivad p***se käia.“

Venemaa naiste esireket rääkis ka sellest, kuidas tema sünnimaal on lesbina elamine täielik piin: „See on naeruväärne, kui raske on Venemaal gei olla. Maailmas pole heteroks olemisest midagi lihtsamat. Tõsiselt, ma usun, et kui inimesed saaksid valida, siis ei oleks maailmas ühtegi geid. Milleks teha enda elu keeruliseks, eriti Venemaal.“