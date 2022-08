DELFI VIDEO | Kotsar: me ei ole veel seal, kus vaja EMi jaoks

Eesti resultatiivseimana 19 punkti visanud Maik-Kalev Kotsar tunnistas, et Eesti meeskond pole veel päris seal, mida oleks EMiks vaja, kuid veel on aega mängu parandada.

„Eks ikka on hea võit kätte saada, aga samas on palju asju veel, mille kallal tööd teha,“ märkis Kotsar. „Ütleks, et me ei ole veel seal, kus vaja EMi jaoks, aga küll see tuleb ka.“