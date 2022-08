Spordiklubi Impuls pani päeva pealt uksed kinni

„Anname kahetsusega teada, et „Impuls“ klubi sulgeb peale tänast Tallinnas ja Tartus oma uksed. Seekord jäädavalt. Täna, 12. augustil oleme viimast päeva avatud. Täname Teid südamest meie juures treenimast ja aitäh, et olite osa meie toredast meeskonnast! Kliendid, kelle treeningpaketid on peale tänast veel kehtivad, saavad tasuta 3-kuulise „Lemon Gym“ Premium paketi,“ seisab Impulsi koduleheküljel.