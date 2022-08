INTERVJUU | Kas Eesti saaks EM-finaalturniiri korraldada? FIBA peasekretär: julgustan riiki saali suuremaks ehitamisel korvpalliliitu aitama

Täpne sõnastus oli see, et see on aja küsimus. Esiteks on Eestil vastav taristu olemas, teiseks on Eesti korvpallilit näidanud oma organisatsiooni tugevust ja kolmandaks on FIBA lisanud võistlusi, mis annavad klubidele ja koondistele väärtust juurde. See on loomulik evolutsioon. Ma ei taha vihjata millelegi spetsiifilisele. Korraldusõiguse andmine on FIBA juhatuse, mitte ühe indiviidi otsus. Oleme näinud, et varem on Eesti esitanud tugevaid avaldusi ja tean, et Eesti alaliidul on strateegia tuua mingi turniir siia, olgu see siis koondiste või klubide oma.