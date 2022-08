14-aastane poiss sai treeningul litriga pihta ja suri

SKA esindusmeeskonna juht Roman Rotenberg kommenteeris juhtunut oma Telegrami kontol. „ See traagiline uudis on meile kõigile šokiks. Poisile mõeldes ei maganud ma öösel üldse. Raske on leida sõnu kirjeldamaks seda kurbust ja valu, mida kogu klubi ja akadeemia kogevad,“ kirjutas ta.