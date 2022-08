Korvpallifännid said valusa uudise: EMi fännipakett läks 250 eurot kallimaks

„Eelmise aasta sügis-talvel pidasime lennu- ja majutuspartneritega läbirääkimisi ajal, kui suurimaks hirmuks ja mureks oli COVID-19 pandeemia. Täna elame aga sootuks teises maailmas, mida iseloomustab muuhulgas lennundusturu äärmine volatiilsus. See on ka põhjus, miks me Teile selle kirja saadame. Nimelt on praeguseks selgunud, et lennukite rendi- ja kütusehinnad on viimasel kuul-paaril teinud läbi märkimisväärse tõusu ja oleme olukorras, kus peame lennutranspordi tagamiseks täiendavaid kulutusi tegema. Teile 15.11.2021 saadetud pakettide pakkumised lähtusid 2021. aasta lõpus sõlmitud kokkulepetest ja toonasest olukorrast,“ seisab täna korvpalliliidu poolt saadetud kirjas.