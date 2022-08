Allar Raja: tahaks öelda, et hakkan vanaks jääma, aga ei saa, Tõnu pole seda veel öelnud

Küsimusele, millised asjaolud täna kokku langesid, et finaalikoht ära tuli, vastas Raja (39) filosoofiliselt: „Ise pidime ka natuke tööd tegema. Jutumärkides natuke. Pärast sellise ilmaga seal vee peal võideldes tahakski öelda, et hakkan vanaks jääma selle värgi jaoks, aga ei saa seda teha, sest Tõnu (Tõnu Endrekson, 43 - toim) pole seda veel öelnud.“

Raja tänas sportlikku õnne, sest enamus favoriite sattus loosi tahtel teise poolfinaali: „Mõned koosseisud on päris tugevad sel aastal. Esikohapretendentidest ainult Itaalia sattus meie poolfinaali, kõrgem teravik oli rohkem koondunud teise sõitu. Teadsime, et meil on hea võimalus edasi pääseda. Pidime oma töö ära tegema.“

„Kui nüüd vaadata, et me ise ka aeru pidime tõmbama, siis me suutsime teha väga hea keskendunud sõidu. Üliraske oli ikka. Ikka tõesti raske! Võitlemine ja surumine tiheda vastutuulega, tehniliselt keeruline... Ajad on aeglased. Sõidetakse 30 sekundit kauem kui tavaliselt. Seda on päris hästi tunda,“ lisas Raja.