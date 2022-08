Toyota toob Belgias esimest korda rallirajale vesinikkütusega auto, roolis neljakordne maailmameister

„GR Yaris H2 sõitmas näha saab olema põnev. Mul oli põnev juba Fuji 24 tunni sõidul sõita ning nüüd on meil võimalus näidata sama tehnoloogiat ralli kiiruskatsetel. Sõidaksin sellega hea meelega ise, aga minu fookus on rallil. Ootan huviga, mida Juha Kankkunen vesinikkütusega autoga sõitmisest arvab,“ sõnas Latvala.

„Ypres on nõudlik ja kiire asfaldiralli, kus on palju kõvasti pidurdamist, mitmeid lõikamisi ja palju muda, mida teele tuuakse. Kui vihma sajab, läheb tee väga libedaks ning sõitjad peavad pidamise muutust osavalt lugema. Oleme sel aastal palju paremini valmistunud, sest meil on eelmisest aastast kogemus olemas. Saame selle ralli olemusest aru ning oleme ka palju sobilikemal teedel testinud. Seega ma arvan, et me oleme palju konkurentsivõimelisemad ning võime võidu nimel heidelda.“