Ott Tänak Belgia ralli eel: üritame Soomest saadud momentumit hoida

„Soome ralli võit mõjus tiimi moraalile kindlasti turgutavalt. Ypres on unikaalne asfaldiralli, mis paberil tundub üsna lihtne - palju sirgeid ja mahapöördeid ning mitte nii palju erinevaid kurvitüüpe. Reaalsuses on see tegelikult päris keeruline, sest mahapöörded ja lõikamised on erinevad ning võivad olla väga nõudlikud, eriti kui ilm vaheldub. Sul peab lõikamistes palju enesekindlust ja stabiilne auto olema. Jõud on aeglase kiiruse pealt kiirendades samuti väga oluline,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.