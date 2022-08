Romanjuk pääses Eesti ujujatest esimesena Rooma EM-i poolfinaali: „Olen väga rahul“

Romanjuk sai eelujumiste peale 16. koha ajaga 1.08,74. Tema isiklik rekord on 1.07,68. Eneli Jefimova nimel olev Eesti rekord on 1.06,47.

„Olen tulemusega väga rahul. Eile rääkisin, et kui 1.08-ga ujun, siis olen väga rahul. Praeguse soorituse kohta saan öelda, et tegin vigu, kuid proovin õhtul neid parandada,“ tõdes Romanjuk ERR-i vahendusel. „Õhtuks on mul kindlasti energiat. Proovin soojenduse ajal neid pisikesi asju parandada ja vaatame, mida õhtu toob.“