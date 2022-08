Paidet võitnud Anderlecht müüb vasakkaitsja 15 miljoni euroga Manchester Cityle

Suure läbimurde karjääris on tegemas Anderlechti hispaanlasest vasakkaitsja Serio Gomez, kes kummaski paide mängus koosseisu ei kuulunud, kuigi oli peatreener Felice Mazzu mängupäeva esialgses valikus.

Inglise meedia kirjutab, et Gomez plaanitakse koheselt välja laenata mõnele City konsortsiumi kuuluvasse klubisse - Euroopas on nendeks näiteks Girona, Palermo, Troyes ja Lommel -, kuid pole välistatud, et ta sel hooajal ka City esindusmeeskonna tegemistesse kaasatakse.