Maailma esireketi alistanud Kyrgios teenis US Openiks asetuse

Wimbledonis finaali jõudnud 27-aastane Kyrgios on endale kindlustanud asetuse järgmiseks suure slämmi turniiriks US Open, sest tõuseb maailma edetabelis 30 parema sekka.

„See oli mu eesmärk, et ma ei saaks esimeses ringis ühtegi titaani või jumalat vastaseks,“ rääkis Kyrgios peale matši. „Ma võin nüüd end turniiritabelis ise üles ehitada, kui tabel minu vastu lahke on. Aga vaadake, olen alati tundnud, et mu mäng on piisavalt hea, vastasest olenemata. Täna tundsin ma end imeliselt ning loodetavasti jätkan seda.“