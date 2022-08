Ralliboss ennustab, et Hyundai on peagi tipus tagasi

„Nad olid eelmisele hooajale minnes maailmameistrid [võistkondflikult],“ ütles Millener DirtFishile. „Seda ei unusta ära, kuidas seda saavutada. Seal on kõik samad inimesed. Kõik pusletükid on neil jalge ees, tuleb need üles korjata ja uuesti kokku panna.“

„Me räägime meeskonnast, kes võitis just hooaja kiireima ralli,“ vihjas tiimijuht Ott Tänaku võidule Soomes. „Jah, raskusi neil on ja ma saan kommenteerida ainult seda, mida oleme näinud väljastpoolt, kuid midagi ületamatut pole. Nad on olnud tipus ja olen kindel, et nad on seda uuesti.“

Millener on kindel, et eduka tiimi ja kiire masina taga on eeskätt inimesed ja nende oskus omavahel koostööd teha. „Nii palju sellest tööst on seotud inimestega. Alates sellest ajast, kui olen olnud oma rollis, olen näinud seda selgemalt kui kunagi varem. Teil võivad olla kõik õiged osad, hämmastav auto ja kõik töötab suurepäraselt, kuid kui teie eri osakonnad ei räägi testimeeskonnaga või teie juhid ei räägi inseneridega, siis on töö nii palju raskem,“ ütles ta.

Hetkel, kui sõita jääb veel viis rallit, kaotab Hyundai liidermeeskond Toyotale 88 punktiga. Individaalselt on kindel liider Kalle Rovanperä, kelle edu Tänaku ees on 94 punkti.