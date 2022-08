Eesti U18 koondis kaotas EM-il Ukraina eakaaslastele

Noortele ajagatud õpetussõnad kandsid vilja ning Marcus Rätteli viskest vähenes kaotusseis minimaalseks 7:8. Seejärel tabas eestlasi väravatepõud ja järgneva viie minuti jooksul vastane suurendas oma edumaad seisuni 11:8. Poolajale mindi tulemusega 15:12.



Teise poolaja alguses sai kaitses aktiivselt panustanud Hugo Liiv oma kolmanda 2-minutilise karistuse ning sellest tuleneva punase kaardi, mis nõrgendas niigi raskustes olnud kaitsetegevust. Kuigi eestlased võitlesid, siis tehniline praak ei võimaldanud Ukraina koondisele vastu hakata ning tuli vastu võtta kaotus 27:34.



Kahes kohtumises Eesti koondise parimaks mängijaks valitud Hendrik Koks analüüsis kaotust Ukrainale järgnevalt: „Kohtumine algas punkt punktis, kuid siiski jäime ikkagi tagaajaja rolli. Vastane läks juhtima, meie viigistasime. Me ei saanud nende rünnakuga hakkama, meie kaitses tuli lihtsaid vigu, millest vastane sai hoo sisse. Üritasime tekkinud vahet lappida, et saada mängu tagasi. Pingutus õnnestus enam vähem poolajani. Toimis ka enam vähem 7:6 formatsioon, mis hoidis vahe 2-3 värava peal. Kuid teise poolaja keskpunktis lagunesime kaitses täielikult ära ning tulid sisse väga rumalad vead ka rünnakul – söötsime palle ise auti tegime lohakusvigu, pallikaotusi oli kokku umbes 19. Kokkuvõttes oli meil liiga palju tehnilist praaki.“



„Ei saa öelda, et Ukraina kaitse või nende väravavaht oleks hiilanud. Me lihtsalt ei kasutanud oma võimalusi ära, oleksime saanud natukenegi paremini kaitse pidama, oleks pilt teine olnud,“ lisas Koks, kes viskas 11 väravat.