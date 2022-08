Leedu president võttis Kremli-meelsetelt sporditähtedelt riikliku ordeni

Ettepaneku, et kahe iluuisutaja nimed Leedu riikliku autasu saanud inimeste nimekirjast kustutada, tegi Leedu riiklike teenetemärkide komisjon.

Leedu seadused ütlevad, et riikliku autasu saab tagasi võtta, kui saaja tegevus kahjustab laureaatide mainet.

2000. aasta maailmameistrivõistluste jäätantsu pronksmedalistid ning kahekordsed Euroopa pronksmedalistid Drobiazko ja Vanagas said 2000. aastal suurvürst Gediminase ordeni Rüütliristi, mille nad nüüd peavad tagastama.

Leedu president on märkinud, et võtaks Drobiazkolt ära ka Leedu kodakondsuse, kuid esmalt tuleb veenduda, kas selline samm on seadustega kooskõlas. Venelanna sai Leedu kodakondsuse 1993. aastal.