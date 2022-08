Venemaa spordiäss vahetas kodakondsust. Koondise treener on väga nördinud

Treeneri andmetel on Jakolev juba saanud Iisraeli passi ja viibib Iisraelis. „Muidugi peab ta lõpetama koostöö ka oma isikliku treeneri Oleg Logunoviga, sest Oleg on Venemaal. See oli Mihhaili isiklik otsus. Ta näitas heal tasemel tulemusi ja nüüd on ta üks maailma andekamaid sprintereid,“ lausus Kovpanets.