Rovanperät ootab MM-tiitli võitmise puhul väga kopsakas preemia

21-aastane soomlane edestab enne viimast viit rallit teisel kohal asuvat Ott Tänakut (Hyundai) juba 94 punktiga. Teoreetiliselt on tal võimalus tiitlivõit kindlustada juba järgmisel nädalavahetusel Belgia etapil.

Rovanperä selja taga on ülikogenud mänedžer Timo Jouhki, kes on varem aidanud tippu viia ka Tommi Mäkineni, Juha Kankkuneni, Mikko Hirvoneni ja Jari-Matti Latvala.

71-aastane Jouhki tunnistas Ilta-Sanomatele, et oli juba rallimänedžeri ametist tagasi tõmbumas, kuid siis avanes teha koostööd Rovanperäga, kelle abistamine näis liiga ahvatlev.

Ilta-Sanomate andmetel võib Rovanperä tänu soodsatele lepingutele teenida tänavuse MM-tiitli eest kuni 200 000 eurot preemiat. Lisaks saab ta boonuseid etapivõitude, poodiumikohtade ja kogu Toyota meeskonna edu puhul.

Noorel soomlasel on juba teismelise east peale olnud sponsorleping energiajookide gigandi Red Bulliga. Rovanperä pikaajaliste sponsorite hulka on kuulunud ka IKH, mis müüb muu hulgas tööriistu, masinaid ja seadmeid. IKH on teinud koostööd ka ralliässa isa Harri Rovanperäga.

Ilta-Sanomat kirjutab, et Rovanperä põhipalk, preemiad ja sponsorlepingud tõstavad noore soomlase jõuliselt „miljoniklubisse“.

Edust räägib ka see, et Rovanperä kolis mõni aeg tagasi Eestist Monacosse. Monacos võib küll olla ilus ilm ja sealt võib olla lihtsam MM-võistlustele liikuda kui Eestist, kuid ilmselge on, et kolimisotsust mõjutasid ka majanduslikud tegurid. Vahemere kaldal asuv linnriik Monaco on tuntud maksuparadiisina ja kuulus oma jõukate elanike poolest.

Rovanperäl on Toyotaga leping ka järgmiseks aastaks. Jouhki on öelnud, et uue aasta alguses alustatakse ka läbirääkimisi uue lepingu osas.