OTSEBLOGI | Paide Linnameeskond tegi Brüsselis sümpaatse avapoolaja, seis püsib 0:0

Konverentsiliiga esimeses eelringis Thbilisi Dinamo alistanud ning teises Ararat-Armeniast üle olnud Paide pidas Anderlechtiga avakohtumise eelmisel nädalal Tallinnas. Lilleküla staadionil peetud matšis jäi Anderlecht peale 2:0.

Eelmisel nädalal tänasele korduskohtumisele ette vaadates sõnas Paide Linnameeskonna peatreener, et Brüsselis saab otsustavaks, kes esimese värava lööb.

„Meil on vaja pea püsti hoida ning uueks nädalaks energiavarud taastada. Peame oma pea nii korda sättima, et võõrsil alustaksime jälle puhtalt lehelt. Kui esimese värava lööme, on meil kõik võimalused olemas,“ sõnas Voolaid avakohtumise järel.

„Oleme kahes eelmises ringis südikust näidanud. Me võime üllatada. Ma ei ütle, et kõik on läbi ja kõik on kaotatud - kindlasti mitte. Aga see saab olema veel raskem ülesanne,“ vaatas Paide kaitseliini liider Ragnar Klavan tänasele matšile ette.

Paide ja Anderlechti duelli võitja pääseb Konverentsiliiga play-off’i, kus vastaseks tuleb soomlaste KuPS või šveitslaste Berni Young Boys. Selles paaris võitis Young Boys võõrsil avamängu skooriga 2:0. Täna mängitakse Šveitsis.

Paide on juba praeguseks teinud klubi ajaloo kõige edukama eurohooaja. Eelnevalt oli Euroopas mängitud kahel hooajal ning mõlemal juhul kaotati kohe avavastasele. Nüüd alustati eurosarja kahe vastase järjestikkuse alistamisega. Varem on Eesti klubidest sarnast asja suutnud FCI Levadia 2006. aastal ning Nõmme Kalju 2016. aastal. FC Flora on ka kahel eelmisel suvel eelringides alistanud kaks vastast, kuid toona suudeti seda tänu meistrile garanteeritud nö turvavõrkudele.