19 ÜLEMINEKU HINDED | Levadia alustas noorenduskuuri, Paide tõi meeskonda kaks talenti

8.8 | Poolkaitsja Daniel Sudar sõlmis Nõmme Kaljuga hooaja lõpuni kestva lepingu

Mida tegi Sudar eelmistel aastatel? Võtame ette Kalju kodulehel oleva pressiteate. „Olen õnnelik selle võimaluse üle, et sain liituda klubiga, kes mängib Premium liigas medalikohtadele ning omab pikka ajalugu UEFA sarjades. Mõistagi tahan Kalju fänne rõõmustada ja meeskonda aidata, et hooaja lõpuks oleks klubi poolt püstitatud eesmärgid täidetud,“ kommenteeris Daniel. Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbaiter (Ääremärkus. Pole minu kirjaviga, vaid Kalju ei suutnud kodulehel oma spordidirektori nime õigesti kirjutada.): „Suvise üleminekuakna raames kavandatud plaanid ei realiseerunud nii nagu lootsime, aga lõpuks täitsime siiski oma eesmärgid. Daniel Sudar toob meie keskväljale jõudu juurde ja usume, et tema liitumine tõstab oluliselt meie konkurentsivõimet hooaja lõpusirgel.“

Kas panete tähele, mis on nende tekstis puudu? Pikas jutus pole poolt sõnagi sellest, kus Sudar varem mängis. Kas see on juhus? Vaevalt, sest horvaadi CV erilist muljet ei jäta. Viimati mängis ta Kreeka esiliiga põhjatsoonis välja langenud meeskonnas Katerini Pierikos, enne seda Serbia esiliigast välja kukkunud satsis Cajetina Zlatiboris ja veel enne seda Austria tugevuselt kolmanda liigatasemel idatsoonis Team Wiener Linien Elektra. (Ääremärkus. Ma olen 35, aga Tiim Viiner pani muigama.)