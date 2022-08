EM-il Eestiga kohtuva Suurbritannia korvpallikoondise kandidaatide seas on ka endised Kalev/Cramo ja Pärnu mängijad

Kandidaatide seas on kaks korvpallurit, kes on leiba teeninud ka Eestis. Tagamees Teddy Okereafor mängis 2016. aastal lühikest aega Pärnu Sadamas. Hiljem on ta olnud näiteks Itaalias (Pistoia, Bologna Fortitudo) ja Kreekas (Kymis, Saloniki Iraklis). Eelmisel hooajal pallis 29-aastane ja 193 cm pikkune Okereafor kodumaal Cheshire Phoenixis.