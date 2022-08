VIDEO | Renee Teppan: osade vendade suhtumine ei ole see, mis võiks, aga pole muret, muudame!

„Tulemuse poolest väga palju rääkida pole. Plaan oli üks ja kindel - ajame oma asja ja üritame algusest lõpuni fookust hoida. Saime ülesandega hakkama. Parim respekt, mis me Fääri saartele näidata saime, oli anda endast tänase päeva parim,“ rääkis Eesit parimana 16 punkti toonud Teppan.

Enda vormist rääkides lausus Teppan: „Eks ikka oli mõnus väljakul olla. Pole ammu saanud end välja elada. Suve teine pool pole läinud nii, nagu ma lootnud olen. Hetkel olen õnnelik ja tänulik tänase mängu eest. Mis tulevik toob, ei tea. Näitasin oma liigutustega, et väga kaugel ma sellest vormist, mis ma tavaliselt näitan, ei ole. Alati võiks mingisuguseid asju paremini ja rohkem teha. Eile tegin selle suve esimese normaalse trenni, kus sain algusest lõpuni poolteist tundi väljakul olla. Füüsis on iseenesest väga okei, aga iga sekundi, minuti ja tunniga saab ainult paremaks minna.“

Lõpetuseks koondise kogenuimalt mehelt ka hurjutamisminutid. „Loodetavasti lähevad asjad õiges suunas. Eile õhtulgi ja täna trennis mõni tunnetas ilmselt, et tegi Belgia vastu okei partii. Põhjendamatu rahulolu! Kohe oli vaja trenni alguses tüli üles tõmmata. Selles osas mulle meeldib. Pole probleemi! Sai fookuse paika. Samamoodi täna... Mingid vennad tulevad, silmad alles hommikul kinni. Ei ole see asi nii! Suhtumine ei ole see, mis võiks olla. Aga ei ole muret, muudame,“ muigas Teppan.