Fabio Soli: tasemevahe oli liiga suur, keskendusime oma asjadele

„Mis ma oskan öelda... Rääkisime riietusruumis, et me mõtleks vaid enda võrkpallile, sest vastane ilmselt ei näita väga imelist taset, peame oma mängu peale suruma. Nad jälgisid meie teekonda ja üritasid ellu viia sellist võrkpalli, nagu me tahtsime. Tasemevahe on liiga suur. Tegime täna lihtsalt oma tööd. Ongi kõik,“ rääkis Soli peale mängu.