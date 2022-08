Antud olukorras on Barcelonal vaja teenida umbes 40 miljonit eurot, et Hispaania kõrgliiga La Liga lubaks uued täiendused võistkonda registreerida. Raha hankimiseks on üheks tõenäolisemaks võimaluseks 25-aastase hollandlasest poolkaitsja Frenkie de Jongi müümine. Natuke aitaks kaasa ka de Jongi hiiglasliku palga kärpimine. Praegu pole teoks saamas aga kumbki ja see on pööranud ka klubi fännid de Jongi vastu.