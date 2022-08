Rait-Riivo Laane taasliitub Rapla Avis Utilitasega, kuid võib veel klubist lahkuda

Laanel on Raplaga pikk ühine ajalugu ning klubi särgi tõmbas ta selga juba 2010. aastal, kui ta kandis 17-aastasena klubis põhimängujuhi rolli.

„Raidi ajalugu Rapla Korvpallikooliga ulatub aegadesse kui ta mängis Kohila võistkonnas minikorvpalli Rapla poiste vastu ja EYBL-i koos Rapla poistega. Tema arengut Eesti üheks targemaks mängijaks on olnud huvitav jälgida. Üks tema eelmise hooaja võistkonnakaaslane iseloomustas Raidi mängulugemist sõnadega „Rait teab, kuhu ma palli soovin enne kui ma ise seda tean“. On rõõm, et mängija, kes teisi enda ümber paremaks teeb, ringiga taas kodus on,“ sõnas klubi juht Jaak Karp sotsiaalmeedia vahendusel.