FC Flora naiskonna mängija viibib tippklubis testimisel

Lillemäe on kandnud rohelist särki aastast 2017 kuni 2020, mil ta kolis USAsse ja asus mängima kohalikus ülikooliliigas. Aasta hiljem kodumaale naasnuna taasliitus ta Floraga. Lillemäe on esindanud Flora naiskonda sel hooajal 17 mängus ning löönud 23 väravat, kirjutab FC Flora kodulehekülg.

Flora spordidirektor Norbert Hurt: „Meil on hea meel, et Mari Liis Lillemäel on avanenud võimalus minna tugeva naiskonna juurde testima. Meie jaoks on oluline, et Praha Slavia on korraliku ajalooga klubi ja mänginud Euroopas kõrgel tasemel. Kergekäeliselt välismaale minna ei ole mõistlik. Siinne klubi tundub olevat tõsine koht, kus oma taset proovile panna.“