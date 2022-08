US Openi avapäeva piletihinnad tõusid Williamsi karjääri lõpetamise uudise järel lakke

„Ma ei tea, kas ma olen valmis New Yorgis võitma, kuid ma lähen proovima,“ lubas 23-kordne suure slämmi tšempion.

„Alates hetkest, kui inimesed sellest uudisest teada said, oleme müünud 13 000 piletit, sealhulgas umbes 4500 piletit esimese päeva õhtusele sessioonile,“ rääkis USA tenniseliidu pressiesindaja Chris Widmaier New York Postile, lugedes ette numbreid teisipäeva kella 15 seisuga.

Widmaier lisas, et odavaim pilet 29. augusti ehk avapäeva õhtuse sessiooni mängudele maksab tavaliselt 35 dollarit, kuid portaalis Ticketmaster üritavad osad piletiomanikud oma pääsmeid maha müüa juba 7000 dollariga. Odavaima pileti leiab samast portaalist 120 dollariga.

Seejuures pole veel teadagi, kas Williams avapäeval üldse väljakule astub. Põhitabelite loosimine toimub 25. augustil. Widmaier pidas siiski vajalikuks lisada, et Williams on turniiri esimesel õhtul peaväljakule astunud korduvalt.

Ligemale 1500 piletit on müüdud juba ka turniiri kolmanda päeva ehk kolmapäeva õhtusele sessioonile, kus Williams võib üles astuda siis, kui ta avaringist (kui see mäng peaks esmaspäeval toimuma) edasi saab. Sellegi sündmuse tõenäosus pole just kõige suurem, sest viimase suure slämmi turniiri Wimbledoni avaringis kaotas ta Prantsuse tennisistile Harmony Tanile 5:7, 6:1, 6:7 (7).