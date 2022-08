Eesti läheb võõrsil Fääri saarte vastu esimest võitu jahtima

Et vastase näol on tegu vaid kohalikus liigas mängivate amatööridega, on Eesti jaoks oluline hoida terve mängu vältel head keskendumist hoida. „Meie eesmärk on see mäng võimalikult kiirelt ära lõpetada ja võita nii suure vahega kui võimalik. Nad on meist nõrgemad ja me peame seetõttu natukene rohkem fookust hoidma ja ise agressiivselt suruma, et see kohtumine kindlalt ära tuua,“ kommenteeris nurgaründaja Albert Hurt.