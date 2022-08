Barcelona meeleheitlik suvi: veidrad pakkumised, tuleviku arvelt teenimine ja segadus mängijatega

Mullu suvel teatas klubi president Joan Laporta, et Barcelona võlad ulatuvad 1,35 miljardi euroni. Veel paar kuud tagasi rääkis Laporta, et klubi on „kliiniliselt surnud“. Sel suvel on klubi palganud Jules Koundé (50 miljonit eurot), Robert Lewandowski (45 miljonit eurot), Raphinha (58 miljonit eurot) ja Pablo Torresi (5 miljonit eurot). Peale selle on vabaagentidest toodud Franck Kessié ja Andreas Christensen. Hispaania suurklubi jahib eri portaalide teatel veel Chelsea äärekaitsjat Marcos Alonsot ja Manchester City poolkaitsjat Bernardo Silvat.