Kaia Kanepi kommenteeris Serena Williamsi suurt uudist: see on normaalne

Maailmas ei toimu hetkel just palju naiste tippturniire ning kirjatsurade võimalused niisugustele uudistele kaasvõistlejatelt kommentaare saada on üsna piiratud. Kuna Kanepi mängis eile Torontos esimese ringi kohtumist, oli ta üks esimesi naismängijaid, kes Williamsi lõpetamise otsust kommenteerida sai.

Arvestades mõlema naise vanust ja karjääri pikkust, polnud Kanepi üldsegi vale inimene, kelle käest küsida. Eestlanna vastus polnud aga ilmselt see, mida ajakirjanikud kuulda lootsid. Selmet nostalgitseda ja pisarat kiskuda, vastas Kanepi lühidalt ja konkreetselt.

Küsimus kõlas: „Tahtsin lihtsalt sinu reaktsiooni küsida. Sa nägid kindlasti hommikul, et Serena Williams (40) plaanib karjääri lõpetada. Kas tegu on mängijaga, kes sind minevikus on inspireerinud ning milline oli sinu reaktsioon, kui sa uudist nägid?“

Kanepi (37) vastas: „Võtsin seda väga rahulikult. Sest, teate, mängijad, nad lõpetavadki teatud vanuses. Ma arvan, et see on normaalne.“

Kanepi on Serenaga läbi aegade kohtunud viiel korral ning kõik matšid kaotanud. Viimati mängiti 2018. aasta US Openi neljandas ringis, kus Williamsi võidunumbrid olid 6 : 0, 4 : 6, 6 : 3. See on ka ainus kohtumine, mis nende naiste vahel otsustavasse setti on läinud.

Käimasoleval Toronto turniiril on Kanepi ja Serena kuues omavaheline kohtumine mõlema jaoks vaid ühe võidu kaugusel. Kanepi mängib täna öösel teises ringis hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 8.), Williams šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 12.).