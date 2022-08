VIDEO ja FOTOD | Rotterdami pilvelõhkujate vahel „liuelnud“ Jaan Roose: ma ütleks, et reaalselt julm!

„Ma tõesti ei arvanud, et teen esimese korraga kohe algusest lõpuni! Tõusen püsti ja kõnnin ära kõik 620 meetrit,“ sõnas Jaan Roose vahetult pärast vägevat saavutust, lisades, et kõrguste erinevus oli liinil koguni 30 meetrit. „Julm! Ma ütleks, et reaalselt julm!“ kommenteeris Roose ideaalselt õnnestunud katset.