TÄNA OTSEBLOGI | Eesti võrkpallikoondis läheb Fääri saarte vastu kohustuslikku võitu noppima

Pühapäeval Kalevi spordihallis Belgiale 2:3 kaotanud Eesti on täna nii kindel favoriit, et paljud kihlveokontorid Sinisärkide võidule panuseid vastu ei võtagi. Fääri saarte võidule panustades ja ime sündides on spordiennustajatel võimalik raha tagasi teenida 26-kordselt.

Eesti koondise statistiku Alar Rikbergi sõnul on paar Fääri saarte mängijat pallinud Taani liigas, kuid tegu on siiski täieliku amatöörvõistkonnaga. „Kohalikus sarjas on Fääridel viis meeskonda, seega rohkem kui meil Eestis, aga tasemelt on tegu täieliku amatöörliigaga ja Eesti meistriliiga klubide vastu nad ühtegi võitu ei saaks,“ rääkis Rikberg eile Eesti Võrkpalli Liidu pressiteenistusele.