Noored Roolis – Cupella Cupi Põltsamaa etapil osales üle 50 võistleja

Esimest korda Noored Roolis etapi juhendajana tegutsenud Tamm sõnas, et võistluspäev oli õpetlik nii sõitjatele endile kui ka nende juhendajatele: „Võistluspäev oli ääretult lahe ja õpetlik isegi juhendajale. Äge oli näha, kuidas noortel silmad põlesid ja nad tahtsid iga vooruga järjest paremaks saada. Noored Roolis võistlussarjas on palju andekaid noori, keda võiks tulevikus ka teistel autospordialadel võistlemas näha. Rada oli seekord piisavalt vaheldusrikas, sõitjad said proovida nii kiireid kui tehnilisi lõike. Noored Roolis sari on kindlasti hea koht, kust tutvust autospordiga alustada.“