Hamilton puistas saatuslikuks saanud etapi kohta südant: mu suurim hirm sai tõeks

Kaheksandat MM-tiitlit jahtinud Hamilton juhtis hooaja viimast etappi kuni 53. ringini Verstappeni ees ligi 12 sekundiga. Hollandlase Red Bull liikus tol hetkel kiirusel, millest poleks briti kinni püüdmiseks piisanud. Vahe sulas praktiliselt olematuks turvaauto tõttu, mis toodi rajale seoses avarii teinud Nicholas Latifi Williamsiga.

Verstappen, kelle ette olid jäänud viis ringiga mahajääjat, tegi „tasuta“ boksipeatuse, lootes, et turvaauto taga võistlus siiski ei lõppe ning tal jääb veel võimalus värskete rehvidega Hamiltonile järele jõuda.

Esmalt teatas FIA võistlusdirektor, et ringiga mahajääjatel turvaauto rajalt ära tuleku korral oma ringi tagasi võtta ei lubata, kuid otsus muudeti ringi: selle võimaluse said vaid täpselt need viis autot, kes olid jäänud kahe tiitlinõudleja vahele. Viimase ringi eel tuligi turvaauto eest ära ning Verstappen möödus Hamiltonist ilma suurema vaevata viiendas kurvis, võites karjääri esimese maailmameistritiitli.

Võis näha, kuidas erinevad pusletükid kokku jooksid ja minu suurim hirm sai tõeks. Mõtlesin endamisi, et nad ju lihtsalt ei saa minult tiitlit välja petta. See pole võimalik. See ei juhtu nii,“ rääkis Hamilton Vanity Fairile antud intervjuus.

„Ma ei ole kindel, kas suudan oma mõtteid sõnadesse panna. Mäletan, et istusin autos ja lihtsalt ei uksunud seda kõike. Ühel hetkel sain aru, et pean turvarihmad lahti tegema ja autost välja ronima. Pidin selleks jõudu leidma, aga paraku polnud seda kusagilt võtta. See oli üks mu elu raskemaid hetki,“ lausus Hamilton.

Sel hooajal on Hamilton kogunud 13 etapiga 146 punkti ja püsib punktitabelis kuuendal kohal. Liider Verstappenist jääb ta maha juba 112 silmaga.